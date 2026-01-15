El arquero Renato Solís, será baja por un buen tiempo en Sporting Cristal, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.
Así lo dio a conocer el club, mediante un comunicado en el que señala que el guardameta tendrá que ser sometido a una operación por la lesión que sufrió en diciembre pasado.
“El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria", señala el documento.
“Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para someterse a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida“, agrega.
Si bien es cierto el club no ha informado sobre el tiempo de recuperación que le tomará a Solís para volver a jugar, se sabe que una lesión de ligamentos cruzados toma aproximadamente entre 6 y 8 meses de recuperación.
