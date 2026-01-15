El arquero Renato Solís, será baja por un buen tiempo en Sporting Cristal, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Así lo dio a conocer el club, mediante un comunicado en el que señala que el guardameta tendrá que ser sometido a una operación por la lesión que sufrió en diciembre pasado.

Comunicado de Sporting Cristal sobre la lesión de Renato Solís | Foto: SC

“El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria", señala el documento.

“Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para someterse a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida“, agrega.

Si bien es cierto el club no ha informado sobre el tiempo de recuperación que le tomará a Solís para volver a jugar, se sabe que una lesión de ligamentos cruzados toma aproximadamente entre 6 y 8 meses de recuperación.