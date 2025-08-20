Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, la programación del partido ha caído mal en tienda ‘crema’ debido a la cercanía de su duelo con Palmeira por Copa Libertadores.

La ‘U’ deberá jugar con el ‘Verdap’ en Sao Paulo y Alianza Lima en Monumental en menos de 72 horas, una situación que desagradó a Jorge Fossati, entrenador de los ‘merengues’.

“Como nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, y es claro que hay una ventaja deportiva y que no es para nosotros. Jamás pido ventaja, pero no me gusta que me saquen ventaja, es nuestra obligación defender a nuestro club para que no nos saquen ventaja”, indicó

“Por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero porque como el fútbol peruano en otras áreas no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, y en ese sentido tratar de dejar una buena imagen en Sao Paulo y a su vez también como entrenador me condiciona el hecho de que debo tenerlos bien a los dos días y medio”, finalizó.

