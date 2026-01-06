Universitario de Deportes empezó la pretemporada con una nueva ilusión bajo el mando del técnico Jvaier Rabanal: conseguir el tetracampeonato este 2026. Por eso, el club crema diseñó un plan de actividades semanal para sacar el máximo provecho a los entrenamientos.

De acuerdo a la programación, el plantel de la U pasó exámenes médicos el lunes 5 y el martes 6, y posteriormente hizo trabajos con balón. Las actividades continuarán en los próximos días, siempre tratando de equilibrar los tiempos para cada tarea.

El miércoles y viernes habrá entrenamientos a doble turno, mientras que el jueves y sábado será en un solo horarios. El domingo los jugadores tendrán el día libre para pasarlo con la familia.

Así es el plan de actividades semanal de Universitario.

Durante toda la semana y lo que dure la parte de la exigencia física, el plantel principal realizará sus prácticas en Lurín, donde quedará listo para la Noche Crema 2026 y el inicio del torneo local.

Como se sabe, la U enfrentará el 24 de enero a la U. de Chile en el Estadio Monumental. Se espera un lleno total, pues será la principal prueba de fuego del nuevo comando técnico.

Estos son los partidos de preparación que disputará el único grande en su pretemporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/u18jNKNGRa — Universitario (@Universitario) January 7, 2026