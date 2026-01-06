Universitario de Deportes empezó la pretemporada con una nueva ilusión bajo el mando del técnico Jvaier Rabanal: conseguir el tetracampeonato este 2026. Por eso, el club crema diseñó un plan de actividades semanal para sacar el máximo provecho a los entrenamientos.
De acuerdo a la programación, el plantel de la U pasó exámenes médicos el lunes 5 y el martes 6, y posteriormente hizo trabajos con balón. Las actividades continuarán en los próximos días, siempre tratando de equilibrar los tiempos para cada tarea.
El miércoles y viernes habrá entrenamientos a doble turno, mientras que el jueves y sábado será en un solo horarios. El domingo los jugadores tendrán el día libre para pasarlo con la familia.
Durante toda la semana y lo que dure la parte de la exigencia física, el plantel principal realizará sus prácticas en Lurín, donde quedará listo para la Noche Crema 2026 y el inicio del torneo local.
Como se sabe, la U enfrentará el 24 de enero a la U. de Chile en el Estadio Monumental. Se espera un lleno total, pues será la principal prueba de fuego del nuevo comando técnico.
