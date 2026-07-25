El volante uruguayo Nicolás Quagliata fue protagonista en el duelo entre Sporting Cristal y Melgar al marcar un verdadero golazo de tiro libre, demostrando toda su calidad técnica. El jugador del conjunto arequipeño se paró frente al balón con confianza y ejecutó un remate preciso que superó la barrera y dejó sin reacción al arquero celeste, desatando la celebración de sus compañeros. La anotación destacó por su potencia y colocación, convirtiéndose en uno de los mejores goles de la jornada en la Liga 1. Con este tanto, Melgar logró imponerse en un partido muy disputado, donde aprovechó mejor sus oportunidades frente al arco rival.

El volante uruguayo Nicolás Quagliata fue protagonista en el duelo entre Sporting Cristal y Melgar al marcar un verdadero golazo de tiro libre, demostrando toda su calidad técnica. El jugador del conjunto arequipeño se paró frente al balón con confianza y ejecutó un remate preciso que superó la barrera y dejó sin reacción al arquero celeste, desatando la celebración de sus compañeros. La anotación destacó por su potencia y colocación, convirtiéndose en uno de los mejores goles de la jornada en la Liga 1. Con este tanto, Melgar logró imponerse en un partido muy disputado, donde aprovechó mejor sus oportunidades frente al arco rival. ⚽️¡GOL DE NICO QUAGLIATA! 🔥



Los locales abrieron el partido. #Melgar 1-0 #SportingCristal



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoClausura2026 pic.twitter.com/YQRcuaTZqU — L1MAX (@L1MAX_) July 26, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.