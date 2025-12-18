El bádminton peruano vuelve a hacer historia. En el marco del XX Torneo Sudamericano Adulto y el XXI Torneo Sudamericano Juvenil, disputados en Bucaramanga, Colombia, las hermanas mellizas Catalina y Miranda Benítez Flores, integrantes de la selección peruana, se consagraron campeonas sudamericanas en la categoría Sub-11, al conquistar la medalla de oro en la modalidad de dobles.

La final, disputada ante la dupla de Brasil, fue un encuentro de alta intensidad y exigencia técnica. Con solidez, coordinación y gran temple competitivo, las deportistas peruanas se impusieron en dos sets consecutivos, confirmando su notable evolución y posicionándose como una de las principales promesas del bádminton sudamericano en su categoría.

El desempeño peruano no se limitó a la modalidad de dobles. Catalina Benítez también obtuvo la medalla de plata en la modalidad individual Sub-11, tras una final nuevamente frente a Brasil. El partido fue parejo y de alto nivel, con parciales de 21-17 y 21-17, resultado que evidencia su crecimiento competitivo y su capacidad para disputar finales internacionales.

Este logro adquiere especial relevancia al tratarse de la categoría Sub-11, considerada el primer nivel competitivo internacional, donde el Perú no había alcanzado medallas de oro en los últimos años. El resultado de las hermanas Benítez representa así un hito para el desarrollo del deporte formativo y una señal alentadora para el futuro del bádminton nacional.

Más allá de las medallas, Bucaramanga fue el escenario en el que Catalina y Miranda confirmaron que el talento, acompañado de disciplina, trabajo constante y apoyo, puede abrir un nuevo capítulo para el deporte peruano. Con apenas diez años, las mellizas ya son referentes de su categoría y alimentan el sueño de seguir los pasos de grandes figuras nacionales, proyectándose como parte del recambio generacional que el país comienza a consolidar.