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Una de las noches más emocionantes de la Lucha Libre AAA se vivió tras la victoria de El Grande Americano sobre Chad Gable.
Una de las noches más emocionantes de la Lucha Libre AAA se vivió tras la victoria de El Grande Americano sobre Chad Gable.
Por Redacción EC

¡Histórico! El público mexicano remeció la Arena Monterrey de Nuevo León con una batalla que quedará en los anaqueles del la lucha libre. El Grande Americano venció al Grande Americano Original en la lucha principal de La Noche de los Grandes de la AAA.

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