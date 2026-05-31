¡Histórico! El público mexicano remeció la Arena Monterrey de Nuevo León con una batalla que quedará en los anaqueles del la lucha libre. El Grande Americano venció al Grande Americano Original en la lucha principal de La Noche de los Grandes de la AAA.

Durante una hora la lucha tuvo intervenciones, mesas, sillas, regresos y mucha emoción tras develarse que Chad Gable todo el tiempo fue la persona detrás de la máscara del Original.

El Grande Americano, con el apoyo latente del público, supo sortear los más catastróficos golpes y llaves para llevarse la victoria en la encarnizada pelea.

Durante el conflicto en el cuadrilatero otras figuras hicieron su aparición como: Los Americanos Hermanos, Pimpinela, Bravo y Rayo Americano.