Con la bandera peruana en la tribuna y al grito de “olé olé… Nacho”, Ignacio Buse se presentó con victoria en los Masters 1.000. El tenista peruano debutó en este circuito con triunfo sobre el canadiense Liam Draxl, actual 147 del ránking.

Partido sólido para el peruano, que presentó una nueva arma en su juego: los aces. Ayer, Nacho logró 14 puntos directos, cuando en sus siete anteriores torneos había hecho 16 en total. Es un jugador a quien difícilmente le pueden quebrar; además, tiene mucha mentalidad para no presionarse cuando tiene el marcador en contra.

Con parciales de 6-4 y 7-6, superó al canadiense para avanzar a la ronda 2 y definitoria de la qualy del Masters 1.000 de Indian Wells en el desierto de California, donde enfrentará hoy (6 p.m. aproximadamente) al australiano Rinky Hijikata (117 ATP).

Circuito profesional Sus primeras victorias M15 (debut circuito profesional) Ronda 1 – Lima 2019 - jugó dos rondas

Challenger (tercer torneo) R32 – Lima 2022 - Jugó dos rondas

Copa Davis Grupo Mundial I 2023 vs. Irlanda (en dobles) vs. Noruega (en singles)

ATP 250 (tercer torneo) Gstaad 2025 Qualy 1 (llegó a semifinales)

ATP 500 (debut) Río 2026 Ronda 1 (llegó a semifinales)

Masters 1.000 (debut) Indian Wells 2026 Qualy 1 (en curso)

Grand Slam (cuarto torneo) US Open 2025 Qualy 1 (llegó a MD)

Con su victoria en este Masters, Nacho ya tiene en su calendario una victoria en cada una de las categorías del circuito profesional de tenis: desde los Futures ITF (M15 o M25), donde además ganó tres títulos, hasta los Challenger, donde logró su primer triunfo en su tercera presencia en el Lima Challenger del 2022 y donde llegó a dos títulos.Desde el 2024 saltó al circuito ATP y en el 2025 dio la sorpresa en el ATP 250 de Gstaad, superando la qualy y metiéndose en semifinales.

Y este año disputó su primer ATP 500 en Río, con tres triunfos y ahora que dice presente en un Masters, también ya sabe lo que es ganar en la qualy.En los Grand Slams, también ha sabido ganar, en el US Open 2025 con sus triunfos en la qualy para meterse en el cuadro principal. Y ahí está su siguiente objetivo, salir victorioso de un ‘main draw’ de un major. Este año ya tiene asegurada su presencia en Roland Garros y Wimbledon.

Tenis peruano Crecimiento El tenis peruano está en un buen momento con Buse, pero se espera que Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se sumen a esa alza. Lamentablemente, Gonza se retiró del Challenger de Brasilia, mientras que Juanpa enfrenta al chileno Benjamín Torrealba (8:30 a.m.) por la primera ronda. Mientras, la otra gran noticia para esta disciplina llegó gracias a Nicolás Baena, quien logró su título junior más importante al conquistar el J300 Santa Cruz, en Bolivia. Además, obtuvo el título de dobles junto al argentino Dante Pagani. Con este título, Baena ascendió al puesto 22 del ránking junior, su mejor ubicación. Con 18 años, el nacional es la muestra de que el tenis peruano tiene presente y futuro. El tenis se ha convertido en un deporte que tiene al Perú pendiente de sus representantes. Y Nacho es quien va adelante de la caravana.

Pero su presente está en Indian Wells, considerado el quinto Grand Slam. Hoy buscará meterse al cuadro principal para seguir codeándose con los grandes del circuito y crecer en su juego y ránking, además de asegurarse un ‘price money’ más interesante. Por ahora ya se aseguró US$14 mil por avanzar a la ronda final de la qualy.

Con la victoria de ayer, Nacho suma 10 puntos del ránking, pero esta semana defiende 22 (de las semifinales del Challenger de Santiago del año pasado). Pese a ello, con la victoria de ayer logró un ascenso de dos puestos, a la casilla 61 ATP. De llegar al cuadro principal y lograr alguna victoria, podría mejorar el puesto 60 que consiguió Juan Pablo Varillas hace dos años.Buse ya es noticia, tanto que ayer su victoria se destacó en la web de la ATP, el máximo ente del circuito.

**