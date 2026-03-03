Por Christian Cruz Valdivia

Con la bandera peruana en la tribuna y al grito de “olé olé… Nacho”, Ignacio Buse se presentó con victoria en los Masters 1.000. El tenista peruano debutó en este circuito con triunfo sobre el canadiense Liam Draxl, actual 147 del ránking.

