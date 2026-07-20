En el fútbol de élite, las cábalas siguen teniendo un lugar especial. España, flamante campeona del Mundial 2026, también tuvo la suya. Tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, salió a la luz el curioso ritual que Joan Capdevila, integrante de la selección española campeona en Sudáfrica 2010, le transmitió a Marc Cucurella. Una sencilla moneda enterrada terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas detrás de la conquista de la segunda estrella.

Todo comenzó días antes de la final. Capdevila compartió con Cucurella una tradición que él mismo había llevado a cabo durante el Mundial de 2010: enterrar una moneda en el estadio donde se disputaría el partido decisivo. El exlateral izquierdo le explicó que aquella cábala había acompañado a la generación que levantó por primera vez la Copa del Mundo y le propuso repetirla en el MetLife Stadium, escenario de la final frente a Argentina.

Cucurella aceptó el desafío y cumplió el ritual con absoluta discreción. El defensor del Chelsea enterró la moneda sin que el resto del mundo lo supiera y recién después de la consagración la historia comenzó a conocerse. La revelación despertó una ola de comentarios en España, donde muchos aficionados celebraron la continuidad de una tradición que, al menos para los supersticiosos, volvió a dar resultado dieciséis años después del título conseguido en Sudáfrica.

🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

Aunque el verdadero secreto del éxito español estuvo en el funcionamiento colectivo y el trabajo del equipo dirigido por Luis de la Fuente, la anécdota aportó un toque de misticismo a la campaña. Las supersticiones forman parte del ADN del fútbol y esta no fue la excepción. Desde usar siempre las mismas medias hasta ingresar primero con un pie determinado al campo, los jugadores suelen aferrarse a pequeños rituales en busca de un impulso adicional.

Con la Copa del Mundo ya en las vitrinas de la Federación Española, la moneda enterrada por Cucurella pasó a formar parte del folclore de este Mundial 2026. Un gesto casi imperceptible que unió a dos generaciones de campeones: la de Capdevila en 2010 y la de Cucurella en 2026, demostrando que algunas tradiciones, por extrañas que parezcan, siguen vivas cuando se trata de perseguir la gloria.

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