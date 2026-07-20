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Resumen

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Marc Cucurella reveló que siguió un ritual heredado de Joan Capdevila, campeón del mundo en Sudáfrica 2010. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Marc Cucurella reveló que siguió un ritual heredado de Joan Capdevila, campeón del mundo en Sudáfrica 2010. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
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Por Marco Quilca León

En el fútbol de élite, las cábalas siguen teniendo un lugar especial. España, flamante campeona del Mundial 2026, también tuvo la suya. Tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, salió a la luz el curioso ritual que Joan Capdevila, integrante de la selección española campeona en Sudáfrica 2010, le transmitió a Marc Cucurella. Una sencilla moneda enterrada terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas detrás de la conquista de la segunda estrella.

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