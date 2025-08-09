¡Orgullo nacional! El Team Perú desfiló con gran emoción en la inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se realizó en el Estadio Defensores del Chaco.

Yasmin Silva de Natación y Lukas Eichhorn de Esgrima fueron nuestros abanderados de una delegación de 135 deportistas que compiten desde este sábado hasta el 23 de agosto.

Lukas dijo que “el honor de llevar la bandera quedará para toda mi vida. Mis padres han seguido la transmisión por Panam Chanel y no te imaginas la emoción que uno vive. Gracias al Perú por este honor, por compartir esta vivencia con atletas de toda América”.

Yasmin señaló que “no puedo describir lo que uno vive en este momento. Es un sueño y también una responsabilidad porque hay que dejar al Perú en lo más alto”.

La ceremonia tuvo la presencia del presidente de Panam Sports, Neven Ilic, del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, del presidente del Comité Olímpico Peruano Renzo Manyari, del presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong , el vicepresidente del COP, Manuel del Castillo y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez entre otros.

