Luego de dedicar 28 años al tenis, Maria Sharapova dice adiós al deporte con 32 años de edad. Ganadora de cinco Grand Slams (dos Roland Garros y un título en las otras tres citas), se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y también ex número del mundo se ve obligada al retiro fruto de constantes lesiones que no la ayudaron a recuperar su nivel.

«¿Cómo dejas atrás la única vida que conoces? ¿Cómo te apartas de las pistas donde te has entrenado desde que eras una niña, del deporte que amas, que te ha regalado momentos inolvidables y por el que has derramado lágrimas, un deporte en el que has encontrado a tu familia, entre los que se encuentran los aficionados que te han seguido durante más de 28 años? Soy nueva en esto, así que perdonadme. Tenis, digo adiós». Son las palabras publicadas en la revista Vanity Fair que dio la noticia.

En 2016, Sharapova fue castigada por usar meldonium, un medicamento desarrollado para afecciones de cardiología que ayuda a los atletas a recuperarse más rápido. Ella declaró no saber que este elemento había sido agregado a la lista de sustancias prohibidas. En su momento, también dijo que había estado tomando durante 10 años debido a una deficiencia de magnesio, mareos y antecedentes familiares de diabetes, esto la ayudó en que su sanción sea reducida de dos años a 15 meses por una apelación al TAS. Luego de cumplir el castigo, solo ganó un torneo en 2017.

La tenista rusa fue una de las mejores pagadas del mundo, siempre fue auspiciada por la marca Nike y sacó su propia línea de golosinas bajo el nombre de Sugarpova. En las últimas temporada sufrió una notoria dolencia crónica en el hombro derecho que la llevó, en la edición pasada del Open de Australia, contratar un médico personalizado con el fin de alargar su carrera.

