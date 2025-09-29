La segunda medalla llegó para el Perú. La para atleta Melissa Baldera ganó la presea de bronce en los 400 metros T11 del Mundial de Para atletismo que se disputa en Nueva Delhi, en la India.

Melissa Baldera, de esta manera, consiguió la segunda medalla para el Perú tras el oro de ayer con Neri Mamani en los 1,500 T11.

La para atleta peruana hizo un tiempo de 1:03.84 minutos junto a su guía Edert Yllescas, y alcanzó el podio tras la brasileña Thalita Simplicio (Felipe Veloso de guía) y la angoleña Juliana Moko (guía Abraao Sapalo).

