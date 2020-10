Conforme a los criterios de Saber más

¿Por qué Julio Bascuñán? ¿Por qué consultaste al VAR para expulsar a Carlos Zambrano y no para verificar el golpe de Richarlison a Miguel Trauco? ¿Por qué señor árbitro? ¿Cuál es el criterio para cobrar un segundo penal para Brasil totalmente controversial y no hacer la mínima consulta con el equipo de videoarbitraje? La segunda fecha de Eliminatorias mundialistas tenía que ser un baúl de respuestas sobre la selección peruana. Hoy, después de este extraño 4-2 ante Brasil, solo nos quedan dudas sobre si existe el Fair Play y sobre podremos competir por casi año y medio de esta manera. Así no se puede, Conmebol.

Esta iba a ser la crónica de una actuación más que correcta de la selección peruana. No una presentación impecable, mucho menos demoledora, pero sí inteligente para neutralizar a una de las cinco mejores selecciones del planeta. Tuvo tranquilidad y concentración, Perú. Para afrontar con orden los ataques de los inquietos Neymar, Richarlison y Firmino y para plantar un muro en la volante.

Fue un partido consagratorio para jugadores como Luis Abram o Pedro Aquino. Que nos nos falten nunca. Y más arriba, esforzado y hábil lo de Jefferson Farfán para hacer sentir su presencia en jugadas como la del primer tanto de André Carrillo (nuestro apóstol del gol).

-El show de Bascuñán-

Hasta el primer penal de Yotún es discutible, pero lo podemos dejar pasar ante una mirada purista del reglamento. Con esa decisión de Bascuñàn, Neymar tuvo el campo abierto para igualar el cotejo con remate repleto de sutilezas.

Como si fuera un calco del gol de Juan Vargas el 2007, Renato Tapia confirmó que también sabe rematar al arco, aunque su disparo pasó por un rebote que descolocó a Weverton. Otra vez en ventaja y tuvo que ser una mínima desatención de Advíncula, la que deje a Firmino cabecear sin problemas para cederle el 2-2 a Richarlison. Por un milímetro y era off side. Eso sí lo vio el VAR.

El empate iba a acompañar esta crónica de elogios, de certezas y de proyecciones optimistas al cierre del 2020. Sin embargo, un penal totalmente discutible (por forcejeo entre Zambrano y Neynmar) no solo fue cobrado de inmediato por Bascuñán, sino que no hubo mínima consulta al VAR.

Neymar anotó sin problemas, otra vez con serenidad de crack el 3-2. Después vino la roja de Zambrano y el puro trámite para cerrar esta pesadilla arbitral con el hat trick de Ney. Bascuñán fue un jugador 12 para Brasil, no solo por sus errores puntuales que influyeron en el resultado, sino porque cada falla desconcentró más a nuestra selección.

Solo queda apelar a que la Federación Peruana de Fútbol eleve una voz formal de protesta. Porque si no reaccionamos, el VAR seguirá siendo una broma de mal gusto. Porque si no levantamos la voz esta herida de Eliminatorias será la primera de varias. No permitamos que nos desangren de tanta indignación.

