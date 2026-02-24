El peruano Bassco Soyer tuvo un regreso soñado tras cumplir una fecha de suspensión y fue determinante en la victoria del Gil Vicente FC frente al Portimonense SC por la Liga Revelação U23.

Soyer aportó dos asistencias en el encuentro, participando directamente en las jugadas que terminaron con goles de su equipo.

El rendimiento de Soyer no es casualidad, hace poco fue galardonado como el ‘Jugador del Mes’ de enero en su categoría.

Tras la suspensión que lo dejó fuera en la jornada anterior, Soyer respondió en el campo con personalidad y protagonismo, consolidándose como pieza importante en el mediocampo del cuadro portugués.