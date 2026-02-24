Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bassco Soyer y un centro magnífico para el gol de Gil Vicente. (Foto: Captura de pantalla)
Bassco Soyer y un centro magnífico para el gol de Gil Vicente. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

El peruano Bassco Soyer tuvo un regreso soñado tras cumplir una fecha de suspensión y fue determinante en la victoria del Gil Vicente FC frente al Portimonense SC por la Liga Revelação U23.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: