Luis Advíncula no pasa por su mejor momento en Boca Juniors y prueba de ello es que fue suplente en el último triunfo de los xeneizes ante Gimnasia por la Liga Argentina.

El entrenador de los de azul y oro, Fernando Gago, dispuso que el seleccionado nacional vaya al banco de los suplentes y ni siquiera lo utilizó en el partido.

En conferencia de prensa, el estratega de Boca argumentó su posición y compartió las razones de algunas modificaciones en el once habitual que presenta su equipo.

“Lo repito, acá todos los jugadores se ganan el puesto en el entrenamiento semanal y lo que hablo yo dentro del vestuario queda ahí adentro”, dijo Gago.

“Venimos de una eliminación, necesitamos sumar puntos para entrar a la Copa Libertadores, eso está claro. El equipo me gustó, me gustó el funcionamiento, me gustó que pudimos crecer desde el juego”, añadió.

Como se recuerda, Advíncula fue señalado como uno de los culpables de que Boca fuera eliminado de la Copa Argentina.

Y es que el peruano fue expulsado en la derrota por la semifinal del torneo ante Vélez, por lo que los xeneizes perdieron una chance importante de clasificar a la Copa Libertadores.