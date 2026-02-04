Philipp Eisele Yupanqui marca en la UEFA Youth League y clasifica con el Eintracht Frankfurt a octavos de final

Escuchar
Por Redacción EC

El fútbol peruano volvió a decir presente en una de las competiciones juveniles más importantes de Europa. Philipp Eisele Yupanqui, capitán del Eintracht Frankfurt Sub-19, anotó un gol en el empate 2-2 ante el Athletic Club por la UEFA Youth League, resultado que llevó la serie a definirse por penales.

