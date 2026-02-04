Philipp Eisele Yupanqui marca en la UEFA Youth League y clasifica con el Eintracht Frankfurt a octavos de final

El fútbol peruano volvió a decir presente en una de las competiciones juveniles más importantes de Europa. Philipp Eisele Yupanqui, capitán del Eintracht Frankfurt Sub-19, anotó un gol en el empate 2-2 ante el Athletic Club por la UEFA Youth League, resultado que llevó la serie a definirse por penales.

Desde los doce pasos, el conjunto alemán fue más efectivo y selló su clasificación a los octavos de final del torneo, que reúne a las principales canteras del continente y es considerado la antesala de la Champions League a nivel juvenil.

Eisele Yupanqui, de 19 años, fue una de las figuras del encuentro no solo por su anotación, sino también por su liderazgo en la zaga.

El defensor peruano-alemán se desempeña como defensa central o mediocentro defensivo, posiciones clave en la salida limpia y el equilibrio del equipo.

El joven futbolista ya viene siendo seguido de cerca por la Federación Peruana de Fútbol.

Su presente en el fútbol alemán y su protagonismo en una competencia de alto nivel europeo lo perfilan como una de las promesas con mayor proyección internacional del balompié peruano.