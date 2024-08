Algo incómodo pero con la frente en alto se mostró Alonso Correa luego de finalizar cuarto en surf masculino de los París 2024, el mayor logro alcanzado por un tablista nacional en unos Juegos Olímpicos. La desazón por no alcanzar el podio existe, sobre todo por una polémica decisión en el heat por el bronce contra el brasileño Gabriel Medina, pero nada borra la histórica experiencia frente a la famosa ola de Teahupo’o, reconoció el surfista peruano del momento.

“Gracias a todos los peruanos que han estado apoyando, pendientes, me han motivado un montón. Fui con todas las ganas de pelear y hacer lo mejor de mí, di todo. En este deporte también dependemos un poco del mar y faltaron oportunidades para mí, pero no es excusa”, señaló nuestro representante en un video publicado por el Team Perú en redes sociales.

“Al final siento orgullo de lo que hice y me quedo con eso, haber entregado todo por el Perú, por los colores y por toda la gente”, valoró Correa, quien también se pronunció por la controversia sobre una decisión arbitral en su última competencia.

“Los dos terminamos en las piedras y pude salir antes. Estuve adelante de él (Medina) y le terminaron dando la prioridad. Fue muy raro, porque él había agarrado la ola después. Eso cambió un montón el heat, yo no podía hacer nada. Hicimos nuestro reclamo, no nos aceptaron nada, pero igual di una buena batalla. De hecho fue una motivación estar en el agua con el tres veces campeón mundial. Me sentía listo para ganarle”, añadió al respecto.