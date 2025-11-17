Angelo Caro firmó una actuación sobresaliente en la final de street del Pro Tour STU en Río de Janeiro, donde se quedó con la medalla de plata tras un duelo intensísimo ante el local Joao Alves. El skater peruano mostró solidez, creatividad y una línea limpia que lo mantuvo en la disputa por el título hasta el último segundo.

La definición fue mano a mano y por mínimos detalles: Alves se quedó con el oro con una puntuación de 83.93, mientras que Caro cerró con un 83.23 que reflejó su alto nivel y lo dejó a menos de un punto de la victoria. El talento nacional volvió a demostrar por qué es uno de los principales referentes del street en Sudamérica.

El podio lo completó el brasileño Giovanni Vania, quien obtuvo el bronce con un 64.06 en una final marcada por la intensidad y la precisión técnica. Con este resultado, Caro continúa sumando experiencia y presencia en los principales circuitos internacionales del skateboarding.

Palmarés de Angelo Caro