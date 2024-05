A los 19 años, Aron Patrick Earl Sáenz es el velocista más importante que tiene hoy el Perú y una de las cartas destacadas que presentará nuestro país en el Mundial de Atletismo U20, que se disputará en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional del 27 al 31 de agosto.

El número uno del ranking nacional de los 100 metros planos cuenta con la marca mínima que exige la World Athletics para dicha prueba en el próximo Mundial de Lima. En el Sudamericano de Mayores 2023, desarrollado en Brasil, Earl estableció un tiempo de 10.45 segundos y superó en una décima los 10.55 que fijó el máximo organismo mundial de este deporte.

Lejos de conformarse, el atleta ha ratificado condiciones en este 2024 que lo ha visto correr otra vez por debajo del listón mundialista. En los I Juegos Bolivarianos de la Juventud impuso un crono de 10.51 segundos, su segunda mejor marca personal, para ganar la medalla de plata en 100 metros planos. También se colgó la de bronce en la posta 4x100 metros.

“Valoro mucho las medallas conseguidas en los Bolivarianos de Sucre, al igual que la presea de plata que logré a fines de enero en los 60 metros planos del Sudamericano Indoor de Cochabamba. Siento que estoy creciendo poco a poco y eso me anima a seguir dando el máximo con miras al Mundial U20 de Lima”, señala Aron.

Convencido de que todo es parte de un proceso, Earl responde con serenidad cuando se le pregunta si batir el récord nacional absoluto de 100 metros planos (10.28 segundos), en poder de Andy Martínez desde el 2016, es una meta cercana para él. “Claro que lo quiero romper, pero no me presiono y lo tomo con tranquilidad, como parte de un proceso”, dice con seguridad.

Aron se inició en el atletismo casi sin proponérselo. Todos los años, durante las vacaciones de verano, se matriculaba en las clases de natación de la Academia Deportiva del IPD en San Juan de Lurigancho, pero en una ocasión no encontró cupo y optó por otro deporte.

“Como era veloz, mi mamá me recomendó que me apuntara en atletismo. Aunque tampoco había cupo en ese deporte, el profesor me dijo ‘pasa una prueba y te quedas si te veo condiciones’. Así comenzó mi historia en el atletismo”, cuenta.

Tras probar en varias disciplinas, como salto largo, salto triple y lanzamientos, el talento de Aron para la velocidad explotó pronto. “Recuerdo que, con poco tiempo de entrenamiento, gané mi primera competencia; eso hizo que me orientara hacia la velocidad”, agrega.

El deporte corre por las venas de Earl Sáenz. Su abuelo materno, Narciso Sáenz, fue subcampeón nacional con Juan Aurich a fines de los sesenta, mientras que Manuel Earl, exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima, era primo hermano de su papá. Por parte de su mamá también hay lazos familiares con Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima.

Admirador de Usain Bolt y estudiante de diseño gráfico en la Universidad San Ignacio de Loyola, Aron es dueño de los récords nacionales U18 y U20 de 100 metros planos. El primero lo fijó en el Sudamericano U18 del 2022, con un crono de 10.64 segundos; el segundo lo impuso el año pasado en el Sudamericano de Brasil, con 10.45 segundos. El anterior primado de esta categoría (10.51) lo ostentaba Andy Martínez desde 2012.

Camino al Mundial de Atletismo U20, Earl Sáenz tendrá un reto importante en el Sudamericano U20 que se celebrará en Lima entre el 12 y 14 de julio. “Lo veo como una buena oportunidad en mi preparación rumbo a Mundial. Espero seguir mejorando mi marca y llegar lo más lejos posible para darle alegrías a mi país”, sentencia.