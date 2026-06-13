La consagración de los New York Knicks en la NBA 2026 no solo marcó el fin de una sequía de más de medio siglo, sino que desató una explosión de emoción en el momento más esperado: el levantamiento del trofeo Larry O’Brien. Tras vencer 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5, los jugadores se fundieron en abrazos mientras la arena estallaba en júbilo. Entre lágrimas, sonrisas y gritos de campeones, el equipo neoyorquino celebró una conquista que quedará grabada para siempre en la historia de la franquicia.

🥹 @jalenbrunson1 gives @joshhart's son the NBA Finals MVP trophy!



New York wins their first NBA Championship in 53 YEARS. pic.twitter.com/pA9n9R3qt2 — NBA (@NBA) June 14, 2026

El instante cumbre llegó cuando el capitán del equipo alzó el trofeo ante miles de aficionados que tiñeron el estadio de azul y naranja. La escena fue electrizante: papel picado cayendo desde lo alto, flashes iluminando cada rincón y un equipo que no dejaba de saltar y cantar en el centro de la cancha. Cada jugador tuvo su momento con el trofeo, reflejando el sacrificio y la unión que los llevó hasta la gloria máxima del baloncesto.

Mientras tanto, la celebración se replicaba con la misma intensidad en Nueva York. Desde el Madison Square Garden hasta Times Square, miles de fanáticos siguieron el momento en pantallas gigantes, estallando en euforia cuando vieron a su equipo coronarse campeón. Las calles se llenaron de cánticos, banderas y lágrimas de felicidad, en una noche que transformó la ciudad en una fiesta interminable.

La consagración de los Knicks no solo significó un título más, sino el renacer de una franquicia histórica. La imagen del trofeo levantado simboliza el regreso de Nueva York a la élite de la NBA, cerrando una herida abierta desde 1973. Hoy, el equipo y su gente celebran unidos una hazaña que ya es parte de la leyenda del deporte.