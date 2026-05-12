Diego Elías continúa dejando en alto el nombre del Perú en el munidal de squash 2026. El deportista nacional clasificó a los cuartos de final del Campeonato Mundial PSA 2026 luego de imponerse con claridad al egipcio Yahya Elnawasany por 3-0.

El peruano mostró solidez de principio a fin y cerró el encuentro con parciales de 11-8, 11-7 y 11-8. Su experiencia y precisión fueron claves para controlar el partido ante un rival que intentó reaccionar, pero nunca pudo romper el dominio de Elías dentro de la cancha.

Con esta victoria, Diego se instala entre los ocho mejores del torneo y mantiene viva la ilusión de pelear por el título mundial. El siguiente reto será otro exigente duelo ante el egipcio Mohamad Zakaria, actual número 8 del ranking y uno de los jugadores más prometedores del circuito.

El partido entre Elías y Zakaria se juega este miércoles desde la 1:45 p.m. (hora peruana). El historial favorece al peruano, pues registra tres triunfos consecutivos frente al egipcio, un dato que alimenta la confianza de cara al próximo partido.

De esta manera, Perú vuelve a ilusionarse con su máxima figura del squash, que sigue demostrando por qué es uno de los mejores jugadores del planeta.

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