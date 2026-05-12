Resumen

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El peruano ganó con autoridad por 3-0 y ahora enfrentará al egipcio Mohamad Zakaria en busca de las semifinales. (Foto: Getty)
El peruano ganó con autoridad por 3-0 y ahora enfrentará al egipcio Mohamad Zakaria en busca de las semifinales. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

Diego Elías continúa dejando en alto el nombre del Perú en el munidal de squash 2026. El deportista nacional clasificó a los cuartos de final del Campeonato Mundial PSA 2026 luego de imponerse con claridad al egipcio Yahya Elnawasany por 3-0.

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