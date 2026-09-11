Después de siete años sin disputarse, la Copa Chato Ruiz Vier volvió a navegar en Paracas el fin de semana del 29 y 30 de agosto de 2026, con 23 competidores de entre 13 y 63 años. El torneo, uno de los más antiguos del windsurf nacional, había quedado en pausa desde 2019 por los efectos de la pandemia en la estructura organizativa del deporte.

Su regreso se dio en el marco de la reactivación del Circuito Peruano de Windsurf (CPW), que este año retomó el calendario nacional de slalom y olas tras varias temporadas de discontinuidad.

La copa lleva el nombre de Guillermo “Chato” Ruiz Vier, primer campeón nacional de windsurf en 1982 y una de las figuras fundadoras del deporte en el país. A sus 62 años, Ruiz Vier no solo estuvo presente como referente histórico: compitió y se quedó con el título de la categoría Masters (mayores de 40 años).

La organización estuvo a cargo de Pascal Blondet Cuba, con el respaldo del Club de Regatas Lima, mientras que el Club Oasis ofreció su sede para la competencia y la ceremonia. Participó también el equipo completo de Perú Windsurfing Team.

Uno de los elementos que marcó esta edición fue la presencia de padres e hijos compitiendo lado a lado. José Miguel Dávila, quien terminó tercero en la categoría Open, es hijo de Pepe Dávila, otro pionero del windsurf peruano que a sus 63 años obtuvo el segundo lugar en Masters. Ese cruce de generaciones —jóvenes debutantes junto a veteranos con más de cuatro décadas en el deporte— fue, según los organizadores, parte central del espíritu del reencuentro.

La velerista olímpica María Belén Bazo Germán se impuso en la categoría Open, la más competitiva del torneo, tras un empate en puntaje total con Pascal Blondet. El desempate se definió por el orden de llegada en las regatas: Bazo terminó por delante de Blondet en dos de las tres pruebas y también ganó la última manga, criterio que resultó decisivo. José Miguel Dávila completó el podio. En la clasificación femenina, Bazo también se quedó con el primer lugar, seguida de María Paula Conterno y Paula Ledgard.

El sábado el viento no alcanzó para disputar pruebas oficiales, por lo que las tres regatas que definieron el campeonato se corrieron íntegramente el domingo, en un recorrido de zigzag de cinco boyas con tramos de aproximadamente 150 metros.

La Copa Chato Ruiz Vier se suma al calendario del CPW como la única fecha de slalom disputada hasta ahora este año; en la modalidad de olas ya se realizaron el Pacasmayo Classic y el Negritos Pacific Challenge. El calendario cerrará en octubre con el Zárate Wave Clash, también en Paracas, cuyas fechas se anunciarán en el Instagram del circuito (@windsurfing.peru). Los organizadores confirmaron su intención de que la copa vuelva a disputarse el próximo año, ya de forma continua.

Auspician el evento Oakley, El Pan de la Reserva, Solarez, Cráneo Perú, NeilPryde, Red Bull Perú y Capitán Remo. La cobertura audiovisual estuvo a cargo de Cráneo Perú.