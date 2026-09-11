Por Redacción EC

Después de siete años sin disputarse, la Copa Chato Ruiz Vier volvió a navegar en Paracas el fin de semana del 29 y 30 de agosto de 2026, con 23 competidores de entre 13 y 63 años. El torneo, uno de los más antiguos del windsurf nacional, había quedado en pausa desde 2019 por los efectos de la pandemia en la estructura organizativa del deporte.

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