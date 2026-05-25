Ignacio Buse vivió un complicado estreno en Roland Garros 2026 al enfrentar al ruso Andrey Rublev en la primera ronda del torneo. Más allá de la exigencia deportiva, el peruano también tuvo que lidiar con un factor inesperado: las altas temperaturas en París, que superaron los 30 grados durante el encuentro.

El momento más crítico llegó en el segundo set, cuando ‘Nacho’ sufrió un golpe de calor que obligó a detener el partido por varios minutos. El tenista nacional solicitó asistencia médica y fue atendido en la cancha, donde incluso se le midió la presión ante la preocupación por su estado físico.

Las condiciones extremas no solo afectaron a Buse. Durante el partido, una recogebolas también se descompensó debido al calor, situación que evidenció lo duro que resultó competir en esas circunstancias. A pesar del incidente, el peruano logró recuperarse y continuar el duelo frente a uno de los jugadores más consolidados del circuito.

Buse llegó a este Roland Garros en el mejor momento de su carrera, tras consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo días antes. Sin embargo, su debut en el Grand Slam francés demostró que, además del nivel competitivo, factores como el clima pueden jugar un papel determinante en el desarrollo de los partidos.