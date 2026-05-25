Por Redacción EC

Ignacio Buse vivió un complicado estreno en Roland Garros 2026 al enfrentar al ruso Andrey Rublev en la primera ronda del torneo. Más allá de la exigencia deportiva, el peruano también tuvo que lidiar con un factor inesperado: las altas temperaturas en París, que superaron los 30 grados durante el encuentro.

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