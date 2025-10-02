La NBA y Amazon Web Services (AWS) han anunciado hoy una alianza multianual para impulsar la próxima generación de innovación de la liga, ya que AWS se convertirá en el socio oficial de nube e IA de la NBA y sus ligas afiliadas, incluidas la WNBA, la NBA G League, la Basketball Africa League y NBA Take-Two Media.

Como parte de la asociación, la NBA y AWS lanzarán NBA Inside the Game powered by AWS, una nueva plataforma de inteligencia de baloncesto que convertirá miles de millones de puntos de datos en atractivas perspectivas y experiencias interactivas, reimaginando cómo los aficionados se involucran con el juego del baloncesto en todo el mundo.

Construida sobre la infraestructura de IA líder del sector, la plataforma introducirá un conjunto de características que mejorarán las retransmisiones en directo y elevarán las experiencias de los aficionados a través de la NBA App, NBA.com y los canales sociales de la liga.

“Asociarnos con AWS nos brinda la oportunidad de elevar la experiencia del juego en directo a través de la innovación y ofrecer a los aficionados una comprensión más profunda del juego del baloncesto en los próximos años”, sostuvo Ken DeGennaro, vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de Operaciones de Medios y Tecnología.

Por su parte, Francessca Vásquez, vicepresidenta de Servicios Profesionales y Agentic AI en AWS, expresó: “En AWS, estamos entusiasmados con la visión de la NBA de ampliar los límites de lo que es posible en el deporte”.

Asimismo, agregó: “Esta asociación mostrará cómo la nube y la IA pueden reimaginar el juego del baloncesto, desde la generación de nuevos conocimientos hasta la creación de experiencias que acerquen a los aficionados al juego que aman”.

La NBA aprovechará las capacidades de IA de AWS para ofrecer a los aficionados estadísticas en directo y análisis exhaustivos durante los partidos. Esta nueva plataforma de estadísticas avanzadas procesa los datos de seguimiento de jugadores de la NBA, que analiza los movimientos de 29 puntos de datos por jugador utilizando el aprendizaje automático y la IA para contextualizar la evolución en el juego y generar perspectivas en tiempo real

