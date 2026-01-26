Bajo una cruda nevada, los New England Patriots derrotaron este domingo 10-7 a los Denver Broncos y avanzaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady, en el que chocarán ante los Seattle Seahawks.

Seattle, que venció 31-27 a Los Angeles Rams en el otro duelo del domingo, fue una de las víctimas de los seis anillos que conquistaron los Patriots de Brady entre 2002 y 2019.

Cuándo juegan Seahawks vs. Patriots

Seahawks y Patriots, resurgidos este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, resolverán al campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda en el Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

A qué hora juegan Seahawks y Patriots por Super Bowl

El duelo entre Seahawks y Patriots por el Super Bowl 2026 se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana), 5:30 p.m. de México y 8:30 p.m. en tierras argentinas.

Dónde ver Seahawks y Patriots por Super Bowl

El duelo entre Seahawks y Patriots por el Super Bowl 2026 se podrá ver a través de la señal de ESPN en Perú y Latinoamérica, mientras que en streaming podrán visualizarse por medio de Disney Plus y Paramount Plus.

Asimismo, en México los partidos podrán verse por medio de Canal 5 y Fox Sports, mientras que en Estados Unidos los NFL PlayOffs podrá ser seguida vía las señales de Fox, CBS, Prime, NBC y ESPN.