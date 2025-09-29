El equipo peruano viajará a Río de Janeiro para competir en el 45º Sudamericano Seniors de Golf, donde defenderá su título vigente de campeón. El torneo se desarrollará del 20 al 26 de octubre y contará con varios equipos de nivel.

La delegación nacional estará compuesta de 36 jugadores y 25 acompañantes, quienes representarán a nuestro país en este importante evento.

El centro de atención estará puesto en Enrique Gotizolo, quien forma parte de la selección peruana y es el jugador de mayor edad en este torneo con 92 años.

El año pasado, Perú obtuvo el campeonato sudamericano tras ganar siete de las diez copas que se disputó en el certamen.

En esta ocasión, el objetivo es repetir la hazaña y afianzarse como el mejor equipo del sudamericano. Cabe recordar que el evento reúne a los 320 golfistas mayores de 55 años de los 10 países sudamericanos.

