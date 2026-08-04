Por Redacción EC

Arequipa es una ciudad conocida por sus volcanes y por sus excelentes trazados que le permite ser considerada como el reino del asfalto, por esa razón el RallyMobil Perú 2026 la eligió como uno de sus destinos para la presente temporada.

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