Arequipa es una ciudad conocida por sus volcanes y por sus excelentes trazados que le permite ser considerada como el reino del asfalto, por esa razón el RallyMobil Perú 2026 la eligió como uno de sus destinos para la presente temporada.

A diferencia del año pasado donde hubo rutas de tierra, en 2026 la competencia será totalmente sobre asfalto. Ramón Ferreyros, productor del RallyMobil Perú, comentó “para este año hemos decidido retornar a su desarrollo histórico y tradicional, que es cien por ciento asfalto, por lo que será un reto adicional para los pilotos”.

La competencia oficialmente comenzará el viernes 7 de agosto con la partida simbólica en la Plaza Mayta Capac, ubicada en el distrito de Miraflores (Arequipa). Posteriormente los vehículos participantes tendrán dos horas para desplazarse hasta el Parque Cerrado ubicado en la zona de El Toril de Yarabamba.

El primer día de competencia (sábado 8 de agosto) tendrá un recorrido total de 106.60 kilómetros, con 74.5 kilometros en 4 Pruebas Especiales cronometradas: Mollebaya – La Lechera Polobaya (20 kms) y Uzuña – Sogay (15 km), realizándose dos pasadas. El parque de asistencia se ubicará en el emblemático taurodromo Toril de Yarabamba.

El domingo 9 de agosto, segundo día de competencia el Rally Mobil Premio Ciudad de Arequipa recorrerá 74.5 kilómetros, con 4 Especiales: Sogay – Uzuña (15 kms) y La Lechera Polobaya – Mollebaya (20 kms), doble pasada al trazado.

Finalmente, la entrega de premios será en la Plaza de Armas San Antonio de Yarabamba, ubicada a la falda de los espectaculares volcanes de la region.

De acuerdo con el reglamente particular del Automóvil Club Arequipa, las categorías consideradas son FIA (RC3, RC4 y RC5), Tracción Integral (TI), Tracción Integral Nacional (TIN), Súper 1600 (S1600), Súper 2000 (S2000), Súper Turismo (ST), UTV, T1, Camionetas y Joyner. La verificación técnica y administrativa será el jueves 6 de agosto en la Plaza de Mayta Capac en Arequipa.