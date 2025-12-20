La noche del 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami quedará marcada como una de las más duras en la carrera del influencer convertido en boxeador Jake Paul. En un combate altamente publicitado y transmitido para millones de espectadores en Netflix, Paul se enfrentó al ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua, un boxeador con amplia experiencia y poder de golpeo. La pelea duró seis asaltos intensos, en los que Joshua fue tomando control del combate hasta conectar una derecha devastadora que dejó a Paul en la lona y obligó al árbitro a detener el encuentro.

Tras el nocaut, las imágenes mostradas en video y en redes sociales impactaron a muchos fans: Paul abrió la boca y, con la mandíbula claramente dañada y sangre visible, expresó que sentía el hueso roto. Más tarde, exámenes médicos revelaron que la mandíbula de Paul estaba fracturada en dos lugares, una lesión grave que lo llevó directamente al hospital para tratamiento y observación.

Jake Paul confirms Anthony Joshua broke his jaw 🥶 https://t.co/W4ZuVBIXRc pic.twitter.com/YlgQ4TLnLz — NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) December 20, 2025

Las consecuencias del golpe fueron evidentes: además del dolor físico, esta es la primera derrota de Jake Paul por nocaut en su carrera profesional, dejando en claro la diferencia de nivel entre un luchador de élite como Joshua y un boxeador que ha construido gran parte de su fama fuera del deporte. A pesar de ello, Paul trató de llevar el momento con humor y fortaleza, bromeando en redes sociales sobre querer enfrentar a otro rival de renombre apenas unas semanas después, aunque esto evidentemente deberá esperar a que su mandíbula sane.

El nocaut de Joshua no solo significó una victoria contundente, sino también un recordatorio de la dureza del boxeo profesional: golpes precisos y potentes pueden tener consecuencias serias, como se vio en la lesión de Paul. Las imágenes de su mandíbula fracturada rápidamente se volvieron virales, generando conversación en redes y medios deportivos sobre el resultado del combate, el futuro de Paul en el ring y el nivel de los enfrentamientos que atraen a grandes audiencias hoy en día.