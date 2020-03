El sueño es sagrado, dicen. Y como hay quienes piensan que ejercitarse por las mañanas implica dormir menos, entonces rechazan la idea. Diversos estudios sugieren, sin embargo, que el cuerpo se puede adaptar al ejercicio en cualquier momento del día. Así que el running mañanero no tiene mayores inconvenientes, solo tener determinación.

Según Moisés Campos Medina, coach mental deportivo & gestor del talento humano, lo más complicado de ejercitarse en las mañanas es pasar del estado de reposo al movimiento. “Dormir, levantarse y salir a correr es una transición bastante ‘violenta’ por decir lo menos. Pasar de un estado de ‘descanso absoluto’ a un estado de ‘movimiento absoluto’ es un acto épico, tanto a nivel emocional como a nivel fisiológico”, dice el coach. Campos Medina nos brindó una serie de tips para sobrellevar lo mejor posible esa transición y convertirse en un habitual runner de las mañanas.

2.Tener una meta y ser constante: sin eso, asegura el coach, no podemos empezar a hacer ningún ejercicio ni dar ningún tip. 3. Acciones, no decisiones: en lugar de pensar "ahorita me levanto", solo levántate. No hay que pensarlo tanto, dice el coach. 4. Regular el reloj interno: correr por las mañanas es de los hábitos más saludables que existen. Elige un horario y respétalo. Empieza de manera interdiaria, cuando menos lo creas, tendrás un hábito. “Un hábito tan estupendo que tu propio ‘reloj interno’ te despertará para ‘activarse’ de manera natural”, dice Campos Medina.

