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Resumen

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Una preparación inteligente combina kilómetros, fuerza, técnica y descanso. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Una preparación inteligente combina kilómetros, fuerza, técnica y descanso. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Diego Ballón

El salto de un 10K a una media maratón o un 42K no empieza cuando aumentan los kilómetros, sino cuando se evalúa al corredor. Así lo sostiene Wally Carrillo, head coach del equipo CIVA Endurance Club y coach certificado de Ironman.