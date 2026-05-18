La medalla oficial de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 fue presentada a inicios de mayo, generando gran expectativa entre los participantes. Este reconocimiento será otorgado a todos los corredores que logren completar de manera oficial las distancias de 21K y 42K, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo y la dedicación tras cruzar la meta.

El diseño de esta edición resalta por su acabado metálico texturizado de alta calidad, acompañado de una cinta que incluye los nombres de los principales patrocinadores como adidas y Rímac. Este detalle le da un valor especial a la presea, que no solo representa el logro deportivo, sino también la identidad del evento.

Para poder recibir la medalla el día de la competencia, programada para el domingo 24 de mayo, los corredores deberán entregar el ticket desglosable ubicado en la parte inferior de su número de competidor. Además, será obligatorio portar el dorsal visible en el pecho durante toda la carrera para garantizar una correcta identificación.

Como valor agregado, la organización ha dispuesto un servicio de personalización que permitirá grabar el nombre del participante y su tiempo oficial. Este estará disponible durante el Race Day y también los días posteriores, el lunes 25 y martes 26 de mayo. La carrera tendrá como punto de partida el Parque Kennedy de Miraflores, mientras que la ExpoMaratón se realizará del 21 al 23 de mayo en la Videna, donde los corredores deberán recoger previamente su kit de competencia.