Por Redacción EC

La medalla oficial de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026 fue presentada a inicios de mayo, generando gran expectativa entre los participantes. Este reconocimiento será otorgado a todos los corredores que logren completar de manera oficial las distancias de 21K y 42K, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo y la dedicación tras cruzar la meta.

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