New Balance Lima 15K Powered by El Comercio 2026 se realizará el domingo 5 de julio. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
New Balance Lima 15K Powered by El Comercio 2026 se realizará el domingo 5 de julio. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

En una ambiciosa apuesta por el running y por segundo año consecutivo, se celebrará una nueva edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio, evento deportivo que ya se ha convertido como uno de los favoritos en la creciente comunidad de este deporte en nuestro país.

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