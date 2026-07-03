En una ambiciosa apuesta por el running y por segundo año consecutivo, se celebrará una nueva edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio, evento deportivo que ya se ha convertido como uno de los favoritos en la creciente comunidad de este deporte en nuestro país.

Los números así lo demuestran, pues según cifras oficiales se marcó un récord de ventas. Los tres mil cupos disponibles que se pusieron a la venta se agotaron en menos de dos horas.

“Nosotros tenemos una filosofía de marca que es ‘Run Your Way’, que impulsa al corredor a correr a su manera. Obviamente, lo que busca New Balance es no solamente apoyar a los corredores más experimentados, sino también a esas personas amateurs que buscan correr o andar en sus primeros kilómetros”, declaró a este medio Ximena Durán Delgado, coordinadora de Marketing de la marca deportiva.

Ximena Duran Delgado, en la presentación oficial de la competencia, junto a la indumentaria de esta edición. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)

¿Cuál será la ruta de la competencia?

Los corredores iniciarán su recorrido en el Parque Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra, y regresar al Parque Cáceres.

Cabe mencionar que cada inscripción incluye una suscripción digital a elcomercio.pe con acceso a contenido exclusivo, notas ilimitadas y newsletters especializados en wellness, deporte y estilo de vida para acompañarte dentro y fuera de la ruta.

Toda y la más completa cobertura del evento, en tiempo real, la encontrará en la web de este diario, por lo que los invitamos a estar atento a las novedades para que también seas parte de esta fiesta deportiva.

SOBRE EL AUTOR