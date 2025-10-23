Santiago Sosa, jugador de Racing, sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho tras un fuerte golpe con su compañero de equipo, Marcos Rojo, durante el encuentro de ida del conjunto argentino contra Flamengo por las semis de Copa Libertadores, disputado en el Estadio Maracaná.

Según el parte oficial, el jugador fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios y, aunque fue dado de alta esta mañana, la lesión confirmada lo pone en serias dudas para el partido de vuelta.

“Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica”, informó Racing.

La lesión lo obligaría a perderse el partido de vuelta contra Flamengo, un golpe duro para las aspiraciones de la Academia.

En el desarrollo del encuentro, el Flamengo se llevó la victoria por 1-0 ante Racing Club, dando un primer paso crucial hacia la final del torneo. El gol llegó en el cierre del partido, en el minuto 88, gracias al colombiano Jorge Carrascal, una de las novedades en la alineación del Mengão.

La jugada se gestó tras un mano a mano de Bruno Henrique, cuyo rebote fue capitalizado por Carrascal, quien marcó ante la tardía reacción de la defensa de Racing.

El arquero Facundo Cambeses fue el héroe de la noche para los argentinos, con una actuación estelar que evitó una goleada y mantuvo la llave abierta. La vuelta se jugará el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

El ganador de esta llave se medirá el 29 de noviembre en la gran final, que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Lima, contra el vencedor del cruce entre Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito.