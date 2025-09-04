Este jueves 4 de septiembre de 2025, bajo una atmósfera en donde el sueño mundialista pende de un hilo, Perú se adentra en territorio visitante, donde lo espera una cita con la historia. En el venerado estadio Centenario de Montevideo, cuna de gestas legendarias, la Bicolor se enfrentará a una Uruguay hambrienta de gloria y al borde de sellar su pase al Mundial 2026.

A las 18:30 horas, en medio de gran expectativa, rodará el balón en un escenario cargado de mística y presión. No es solo un partido: es una prueba de carácter, un pulso entre la esperanza y el abismo.

Las sagradas notas del himno nacional retumbaron con los cientos de hinchas peruanos que se han hecho presentes en este mítico estadio con tanta historia en este deporte.

Los futbolistas peruanos, por su parte, se mostraron muy motivados al entonar nuestro himno. Entre quienes más expresaron su orgullo y euforia al cantarlo estuvieron Luis Advíncula y Pedro Gallese.

Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |