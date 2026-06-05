Este viernes 5 de junio se jugó una prueba más de la selección peruana al mando de Mano Menezes. La blanquirroja está enfrentando a Haití en el primero de los dos amistosos por la fecha FIFA. El lunes hará lo propio ante España.

El partido fue planificado a las 7:00 pm. (hora peruana), pero, minutos antes, y como en toda previa de partido de selecciones, se llevó a cabo la entonación de los himnos nacionales.

Cuando fue el turno de la blanquirroja, los once titulares se pararon en el centro del NU Stadium de Miami, Estados Unidos y, abrazados, cantaron. Lo propio hicieron los suplentes, al borde del campo.

¡Que se escuche nuestro Himno Nacional en todo el continente! 🇵🇪🎶#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝐴𝑝𝑝 pic.twitter.com/icbeXUYYuG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 5, 2026

Desde las tribunas también se vivió una fiesta, pues todos los peruanos presentes en el estadio de Washington, para ver después de mucho tiempo a la Selección Peruana, se unieron en una sola voz, protagonizando un emotivo momento.

Tras el cántico, los futbolistas, liderados por el capitán André Carrillo, emitieron algunos gritos de aliento. Asimismo, los hinchas presentes aplaudieron, esperando que el encuentro sea un buen espectáculo y, por supuesto, ilusionándose con un triunfo bicolor.