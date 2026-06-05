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Así se entonó el himno nacional peruano en el Perú vs Haití
Así se entonó el himno nacional peruano en el Perú vs Haití
Por Redacción EC

Este viernes 5 de junio se jugó una prueba más de la selección peruana al mando de Mano Menezes. La blanquirroja está enfrentando a Haití en el primero de los dos amistosos por la fecha FIFA. El lunes hará lo propio ante España.

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