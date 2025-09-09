Así luce el Estadio Nacional en la previa del Perú contra Paraguay.
Redacción EC
Redacción EC

La recibe desde las 6:30 p.m. a Paraguay en el Estadio Nacional, por la última fecha de las Eliminatorias 2026. La Bicolor, ya sin opciones de avanzar al Mundial, buscará cerrar con una victoria esta etapa y voltear la página de cara al próximo proceso.

A pesar de la mala campaña, el hincha se hizo presente en las tribunas. Se pudo apreciar poca gente en las gradas a diferencia de otras oportunidades, pero siempre con la ilusión de ver a Perú lograr un triunfo.

Previo al partido, el equipo nacional saltó a la cancha del Estadio Nacional para calentar. Algunos jugadores fueron recibidos entre aplausos por los hinchas, mientras que otros no tanto. El descontento por la eliminación es vidente.

