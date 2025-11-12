¡Espectacular atajada! Pedro Gallese evita el 2-0 de Rusia vs. Perú en amistoso FIFA | VIDEO
Redacción EC
Cuando parecía que iba a caer el segundo gol en el , Pedro Gallese se convirtió en salvador de la selección peruana. A los 63′, el arquero de la Bicolor le atajó un remate con destino de red a Sergeey y evitó el 2-0 del combinado local en San Petersburgo. El equipo de Manuel Barreto busca el empate, pero asume riesgos defensivos que son aprovechados por la ofensiva rusa. Precisamente, en un contragolpe, el balón le quedó al delantero rival, que sacó un derechazo seco al medio y el ‘Pulpo’ pudo detener su disparo con el brazo izquierdo. Pudo ser letal para Perú.

