Cuando parecía que iba a caer el segundo gol en el Perú vs. Rusia, Pedro Gallese se convirtió en salvador de la selección peruana. A los 63′, el arquero de la Bicolor le atajó un remate con destino de red a Sergeey y evitó el 2-0 del combinado local en San Petersburgo. El equipo de Manuel Barreto busca el empate, pero asume riesgos defensivos que son aprovechados por la ofensiva rusa. Precisamente, en un contragolpe, el balón le quedó al delantero rival, que sacó un derechazo seco al medio y el ‘Pulpo’ pudo detener su disparo con el brazo izquierdo. Pudo ser letal para Perú.

¡Pedro Gallese no descansa! El portero de la Selección Peruana evito el segundo gol de Rusia. 🧤⚽



⏱ 24’ ST | RUS 🇷🇺 1 - 0 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/O12Sq1AEFt — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 12, 2025

