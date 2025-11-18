Perú vs Chile se están enfrentando hoy, miércoles 18 de noviembre, en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, en un amistoso internacional por la fecha FIFA de Noviembre. La selección peruana se salvó de sufrir un gol gracias a una gran atajada de Pedro Gallese.

A los 5 minutos del primer tiempo, Chile salió jugando muy bien con balón controlado desde la zona defensiva. Y un pase largo de Gabriel Suazo para Lucas Cepeda dejó mal parado a César Inga, quien vio cómo el extremo chileno le ganó la espalda.

Por la banda izquierda, Cepeda se fue solo contra el pórtico defendido por Pedro Gallese y cuando se disponía a abrir el marcador, el portero peruano realizó una gran atajada para mantener el cero en el arco nacional.

La Bicolor enfrenta a su similar de Chile en el último amistoso internacional de la gira en Rusia. El pasado miércoles 12 de noviembre empató 1-1 con el seleccionado ruso con gol de Alex Valera.

