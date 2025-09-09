Bolivia festeja a lo grande. Tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto y aprovechar la derrota de Venezuela de local ante Colombia, el conjunto altiplánico se quedó con el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y disputará el repechaje al Mundial 2026.

El pitazo final del partido ante el ‘Scratch’ desató las lágrimas de los jugadores bolivianos en la cancha. Desde Carlos Lampe hasta Miguel Terceros, autor del gol del triunfo, la emoción se apoderó de todos en la ‘Verde’ y también de quienes apoyaban desde la tribuna.

Los jugadores fueron captados rendidos sobre la cancha, con el rostro humedecido y los abrazos de felicitaciones. Y razones había de sobra, porque el sueño de llegar al Mundial después de 32 años continúa intacto.

Bolivia clasificó al repechaje y buscará uno de los dos últimos cupos a la Copa del Mundo. Esta instancia se jugará en marzo del próximo año y es el último escollo antes de volver a la élite del fútbol.

¡LA EMOCIÓN DE BOLIVIA POR LA CLASIFICACIÓN AL REPECHAJE RUMBO AL MUNDIAL!#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/9cxgu9vAsE — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

