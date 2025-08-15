La selección peruana vuelve a las canchas en septiembre para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ya casi eliminado, el equipo de Óscar Ibáñez buscará la hazaña de sumar 6 puntos y esperar que Venezuela y Bolivia no ganen sus respectivos partidos.
La ‘Bicolor’ visitará a Uruguay en Montevideo el 4 de septiembre del 2025 por la penúltima jornada de las Eliminatorias. Mientras que en el última jornada, el “Equipo de todos” recibirá en el estadio Nacional a la selección paraguaya a partir de las 6 y media de la tarde.
¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?
La listas de convocados de la selección peruana por su nuevo director técnico, Óscar Ibáñez será revelada el domingo 24 de agosto a las 9 de la noche, luego del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima.
Se espera que en la lista aparezcan nuevos futbolistas, pensando en las próximas Eliminatorias al Mundial. Una de las sorpresas sería Alessandro Burlamaqui, futbolista de Alianza Lima, que viene teniendo un buen desempeño en la volante íntima.
