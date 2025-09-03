¿Qué canales transmiten Chile vs. Brasil EN VIVO La selección chilena, ya sin posibilidades de acceder al próximo Mundial, busca culminar las Eliminatorias Sudamericanas 2026 de la mejor manera ante Brasil de Carlo Ancelotti. En el partido de la primera ronda el ‘Scratch’ se llevó la victoria por 2 a 1.

Como a lo largo de las Eliminatorias, los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.

¿Dónde ver Chile vs. Brasil EN VIVO HOY?

El partido de Chile vs. Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, este jueves 04 de septiembre del 2025, será transmitido en Chile por el canal Mega, y en streaming mediante Mega GO.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, España, México, etc.

En Argentina lo pasa: TyC Sports 2 y TyC Sports Play

En Chile lo pasa: Mega, Mega GO

En Brasil lo pasa: SporTV, Globo

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play, Latina TV

En Paraguay lo pasa: Popu TV

En Uruguay lo pasa: DirecTV, Antel y AUF TV

En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol

En Colombia lo pasa: Caracol TV, RCN

En México lo pasa: ViX, Amazon Prime Video

En España lo pasa: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

En Estados Unidos lo pasa: Peacock, Telemundo, UNIVERSO

¿Cómo ver Chile vs. Brasil HOY EN DIRECTO, en Argentina?

Para ver en Chile el partido de Chile vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Mega, que a través de su señal abierta o cable en directo, transmitirá este importante cotejo.

Asimismo, tendrás la opción streaming a través de Mega GO.

¿Qué canal transmite el partido en Perú?

En Perú, la transmisión del partido por Eliminatorias Sudamericanas, lo podrás ver a través de señal abierta por Latina TV (Canal 2). De la transmisión por cable, además, está a cargo de Movistar Deportes, sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Movistar TV App.