La ausencia de Felipe Chávez en la última convocatoria de la selección peruana no respondió a una decisión técnica, sino personal. El propio mediocampista del FC Colonia explicó que optó por no integrar la lista de Mano Menezes, pese a considerar el llamado como un reconocimiento a su rendimiento.

“Aunque es un gran honor y un enorme reconocimiento a mi rendimiento deportivo, he tomado la decisión consciente de no participar en los partidos de la selección peruana”, señaló el jugador.

Chávez dejó en claro que su prioridad en este momento está en su club, que atraviesa una etapa complicada en la temporada. “Mi enfoque está puesto, de forma muy clara, en apoyar a mi club y al equipo de la mejor manera posible durante esta difícil etapa”, sostuvo.

Además, explicó que aprovechará la fecha FIFA para seguir trabajando y consolidarse dentro del plantel.

“Aprovecharé este parón de selecciones para seguir trabajando, ganarme un puesto y apoyar al máximo al club en nuestra gran misión: salvar la categoría”, añadió.