Resumen

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Felipe Chávez prefiere dedicarse a su club que estar en la selección. (Foto: @fckoeln)
Felipe Chávez prefiere dedicarse a su club que estar en la selección. (Foto: @fckoeln)
Por Redacción EC

La ausencia de Felipe Chávez en la última convocatoria de la selección peruana no respondió a una decisión técnica, sino personal. El propio mediocampista del FC Colonia explicó que optó por no integrar la lista de Mano Menezes, pese a considerar el llamado como un reconocimiento a su rendimiento.

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