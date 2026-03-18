Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La ausencia de Felipe Chávez en la última convocatoria de la selección peruana no respondió a una decisión técnica, sino personal. El propio mediocampista del FC Colonia explicó que optó por no integrar la lista de Mano Menezes, pese a considerar el llamado como un reconocimiento a su rendimiento.
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