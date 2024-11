El IPD lanzó, este lunes 25 de noviembre, un comunicado en donde explica que cumplió con lo establecido para albergar el Sudamericano Sub 20 2025. Recordemos que Agustín Lozano responsabilizó al Gobierno de la perdida de la sede del certamen internacional.

“Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, mencionó Lozano.