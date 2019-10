Luis Abram ha sido la mejor aparición de la selección peruana en el presente año. Tras su negativa convocatoria al Mundial de Rusia, el central de 23 años fue tomando en cuenta por Ricardo Gareca para la Copa América. En el torneo continental dejó una buena impresión al conformar la zaga defensiva junto a Carlos Zambrano.

🎙️ Luis Abram en exclusiva para @MovistarDeporPe: “No soy un chico que esté gritando todo el tiempo, pero cuando es necesario hay que hacerlo”



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/3vFlkMTtVJ — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 29, 2019

En una entrevista con Movistar Deportes, Abram comentó el momento que vive en Vélez Sarfield, su proceso de adaptación y lo que le pide su director técnico, Gabriel Heinze.

“Me costó adaptarme al ritmo, es mucho más intenso, se corre más. Tienes que estar atento antes de recibir la pelota cuáles son tus opciones”, Abram al consultarle sobre cómo fue el proceso evolutivo que tuvo desde su llegada al club.

Abram no es el típico central que habla durante todo el partido, pero lo hace cuando es necesario. “No soy un chico que esté gritando todo el tiempo, pero cuando es necesario hay que hacerlo”.

Asimismo, explicó el estilo de juego que implanta Heinze en los de Liniers: Balón al suelo y salir jugando desde el área, tal y como lo hace el River Plate de Marcelo Gallardo. “Heinze trata de corregirme, siempre lo escucho. Me dice qué pase tengo que dar, qué pase no, depende el rival que salga. Cuando me vienen a presionar puedo meter un enganche y salir para el otro lado", dijo.

Su entrenador le pide tranquilidad para salir del área y tiene confianza en Abram, que alineó la última fecha en el triunfo por 1-0 ante Rosario Central. En silencio y a pasos agigantados, continúa la carrera del exjugador de Sporting Cristal.