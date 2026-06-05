La selección peruana se fue al descanso con una desventaja de 1-0 ante Haití en el amistoso internacional disputado en el Nu Stadium de Miami, pero una de las imágenes que marcó la primera mitad no estuvo únicamente dentro del área peruana. Las cámaras captaron la reacción de Mano Menezes segundos antes del gol haitiano, cuando el técnico brasileño estalló desde la zona técnica tras una pérdida de balón de André Carrillo.

La jugada se inició con Perú intentando salir desde el mediocampo. Carrillo, quien además llevó la cinta de capitán para este compromiso, perdió la posesión en una zona comprometida y permitió una rápida recuperación del conjunto caribeño. La transición fue inmediata y encontró mal parada a la defensa peruana. Wilson Isidor aprovechó el espacio generado y definió para convertir el 1-0 a favor de Haití.

¡Gol! Error de André Carrillo, que pierde la pelota, y contragolpe de Haití para anotar el primero del partido. ⚽



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En ese instante, la transmisión enfocó a Menezes reaccionando con evidente fastidio. El entrenador levantó los brazos y se volteó con intensidad por la acción previa, dejando ver su molestia por la manera en que se originó la jugada.

Perú cerró una primera mitad con dificultades para generar situaciones claras y nuevamente mostrando problemas defensivos en momentos puntuales del partido. Mientras el encuentro continúa desarrollándose en Miami, la Bicolor está cayendo por la mínima diferencia y Mano Menezes sigue en busca de su primer triunfo al mando de la selección peruana.