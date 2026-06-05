Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mano Menezes explota antes del gol de Haití vs Perú tras la pérdida de balón de André Carrillo. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes explota antes del gol de Haití vs Perú tras la pérdida de balón de André Carrillo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La selección peruana se fue al descanso con una desventaja de 1-0 ante Haití en el amistoso internacional disputado en el Nu Stadium de Miami, pero una de las imágenes que marcó la primera mitad no estuvo únicamente dentro del área peruana. Las cámaras captaron la reacción de Mano Menezes segundos antes del gol haitiano, cuando el técnico brasileño estalló desde la zona técnica tras una pérdida de balón de André Carrillo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.