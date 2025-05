Manuel Barreto fue presentado de manera oficial como el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Fútbol y se mostró muy emocionado y comprometido por este nuevo reto en su carrera.

En conferencia de prensa este martes, remarcó que tiene un arduo trabajo, el mismo que implicará un tiempo prudencial, pero que se encuentra enfocado en el proyecto.

“Mi vínculo es a largo plazo, se me ha pedido compromiso con este proyecto y eso requiere de tiempo”, dijo Barreto en las instalaciones de la Videna.

“Como dije anteriormente, primero tengo que identificar todo. Si tengo que comprometerme para dirigir, lo haré, aunque se tendrá que evaluar bien porque muchas veces por desarrollar dos roles, se termina por desenfocarnos en uno de ellos”, apuntó.

Por otro lado, se refirió a la influencia del trabajo realizado por quien ocupara ese cargo hasta hace algunos meses, José ‘Chemo’ del Solar.

“Con ‘Chemo’ no solo trabajé sino que me une una amistad, y por ello siempre habrá respeto y admiración de mi parte. Más allá de ello, no creo para nada en llegar a un sitio y hacer borrón y cuenta nueva, y decir que nada existió sino todo contrario”, expresó.

“Acá vengo para ser parte de un proyecto que inició Chemo hace dos años y mi misión será recoger todo lo bueno que se hizo del proyecto, unificar y corregir lo que falta por hacer para seguir una ruta del desarrollo del fútbol peruano”, finalizó Barreto en presencia de Agustín Lozano.

