Óscar Ibáñez fue presentado este martes como nuevo entrenador interino de la selección peruana. En conferencia de prensa, brindó sus primeras declaraciones tras ser recibir la bienvenida de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y se fijó un principal objetivo: reaccionar en las Eliminatorias y clasificar al Mundial. Esto dijo el exportero.

“Estoy convencido de que se puede clasificar, no es una situación extraña para los jugadores. Tengo una ventaja en este tipo de situación porque fui jugador de selección, conozco a los jugadores, tengo dos maestrías en cuerpo técnicos distintos, en la de Sergio Markarían y de Ricardo Gareca, y estoy convencido que los jugadores ya saben de este tipo de situaciones, que reaccionaron en dos oportunidades en dos procesos anteriores. Eso me convenció”, empenzó diciendo Ibáñez.

Luego añadió: “Para mí es una ventaja relevante para mi conocer lo que significa una Eliminatoria, conocer a los jugadores, saber la rebeldía que tienen. Después fue la comunicación que he tenido con cada uno de ellos. No he podido hablar con todos, pero sí con la mayoría. Y ellos están convencidos de que todavía se puede”.

“Yo soy un hombre de fe, un convencido de lo que podemos dar como grupo de trabajo. Estoy convencido por los jugadores que tenemos. Ayer me preguntaba un amigo qué difícil lo que estoy haciendo, pero le respondí que difícil es tomar dos micros todos los días sin saber que iba a ser profesional. Esto es un reto”, sentenció.