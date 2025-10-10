La selección peruana busca sumar su primer triunfo en el debut de Manuel Barreto frente a Chile. Los jugadores salieron al campo del Estadio Bicentenario de La Florida motivados por este nuevo proceso y eso se notó desde el Himno Nacional.

Tras un recibimiento con perfil bajo, los jugadores de la Bicolor entonaron las letras nacionales con entusiasmo y sin interrupciones. Entre ellos, destacó el entusiasmo de Matías Lazo, César Inga y Maxloren Castro.

¡Que se escuche nuestro Himno Nacional en todo el continente! 🇵🇪🎶



Los más jóvenes del equipo tiene la oportunidad de mostrarse en este amistoso y convencer de que tienen nivel para ser convocados en el futuro.

Como se sabe, la Bicolor juega con Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

Este es el primer partido de Barreto como entrenador. El DT convocó a varios rostros nuevos para ampliar el universo de seleccionados de cara al 2030.

