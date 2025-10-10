La selección peruana entonó las notas del Himno Nacional sin interrupciones de parte de los hinchas chilenos en el estadio.
La busca sumar su primer triunfo en el debut de Manuel Barreto frente a Chile. Los jugadores salieron al campo del Estadio Bicentenario de La Florida motivados por este nuevo proceso y eso se notó desde el Himno Nacional.

Tras un recibimiento con perfil bajo, los jugadores de la Bicolor entonaron las letras nacionales con entusiasmo y sin interrupciones. Entre ellos, destacó el entusiasmo de Matías Lazo, César Inga y Maxloren Castro.

Los más jóvenes del equipo tiene la oportunidad de mostrarse en este amistoso y convencer de que tienen nivel para ser convocados en el futuro.

Como se sabe, la Bicolor juega con Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

Este es el primer partido de Barreto como entrenador. El DT convocó a varios rostros nuevos para ampliar el universo de seleccionados de cara al 2030.

