La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció a Diego Ortiz Castillo como nuevo entrenador de la selección peruana Sub 15. El estratega nacional se mostró ilusionado con asumir la responsabilidad.

“Llego con mucha ilusión y ganas de trabajar. El objetivo es que las selecciones peruanas de menores compitan por clasificar a los mundiales”, expresó al área de prensa de la FPF.

Ortiz tiene amplia experiencia en formación de menores. Dirigió a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17 del Club Alianza Lima, logrando títulos en la Copa Federación y en el Mundialito de Valdivia en Chile.

Asimismo, el DT peruano ganó la Liga de Madrid al mando del Adepo Palomeras en la categoría cadete. Su aporte será fundamental para potenciar el plan de trabajo del Departamento de Selecciones Nacionales.