En la fantástica ciudad de Turín, al norte de Italia, nació y creció Gianluca Lapadula. Ahí, en el llamado ‘país de la bota’, el aguerrido delantero comenzó a forjar su talento con los botines y, de hecho, toda su carrera futbolística se ha limitado mayormente a esta nación, jugando en equipos como el Milan, Genoa, Benevento, entre otros. Es por ello que siempre, desde pequeño, soñó jugar un Mundial con la ‘Azzurri’ y no lo pudo cumplir, como tampoco ha podido ahora con Perú, tras caer contra Australia en el repechaje. Sin embargo, habrá al menos una oportunidad más para él para seguir soñando con una Copa del Mundo. Este revés sufrido en Doha no le hará tirar la toalla.

Por más que su vida y carrera la edificó principalmente en Italia, Lapadula nunca dejó de tener un vínculo fuerte con Perú, pues ahí nació su madre. Por ello, el ‘Bambino’ tuvo la gran opción de representar a las selecciones de ambas naciones y, en primera instancia, se decidió -cómo no- por la ‘Squadra Azzurra’.

En 2016 fue convocado por primera vez por la selección italiana y recién el año siguiente debutó con un hat-trick en un amistoso contra San Marino. No obstante, eso no fue suficiente para convencer al equipo europeo y no lo volvieron a considerar más.

Ya anteriormente, la selección peruana se había comunicado en diferentes oportunidades con Lapadula para manifestar el interés de contar con sus servicios. La respuesta tardó en llegar. Tras no tener oportunidad en la ‘Squadra Azzurra’, el delantero se animó a aventurarse con la ‘Blanquirroja’ desde noviembre del 2020, con ya 30 años encima. El resto es historia.

Gianluca Lapadula y su primer encuentro con Ricardo Gareca en el 2016

El romance con Perú

El amor cruza fronteras. Desde Italia hasta Perú. No hay límites de por medio. Gianluca Lapadula lo puede confirmar. Terminó apostando por el país originario de su madre y ya ha rebosado de júbilo muchas veces ante tanto cariño recibido.

Pese a los cuestionamientos iniciales por su elección tardía, Lapadula aseguró que dejaría todo por el equipo. Y así ha sido. No tardó casi nada en ganarse el cariño de los peruanos. Se ha convertido en uno de los jugadores más queridos en la selección. Y su constante lucha en el campo, con goles incesantes, le han respaldado totalmente.

Entre abrazos, conquistas, sacrificio y golpes se ha escrito la especial historia del ‘Bambino’ con el combinado nacional. Las bajas actuales de dos goleadores históricos como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán nos hizo perder la esperanza goleadora, pero Lapadula tomó el enorme desafío de ser el ‘9′ de la selección y no defraudó.

Junto a André Carrillo y Christian Cueva, el delantero nacido en Italia formó un tridente especial para nuestro país en el último proceso mundialista. Sus registros han sido bastante positivos: convirtió ocho goles y dio tres asistencias en 22 partidos jugados.

Gianluca Lapadula en el repechaje contra Australia | Foto: EFE / Alberto Estévez

Ahora, en el momento más importante de su carrera, Lapadula hizo lo que tenía que hacer: anotó en la tanda de penales del repechaje contra Australia. No obstante, la ‘Blanquirroja’ no pudo concretar su pase a Qatar 2022 y el ‘Bambino’ terminó quedándose con las manos vacías.

Pero habrá revancha. Para el próximo proceso rumbo al Mundial 2026, Gianluca Lapadula, de 32 años, será tan importante como ya lo ha sido en el camino a Qatar 2022. Sus goles y gran sacrificio en el campo serán sumamente necesarios para que la selección peruana vuelva a soñar con el sexto Mundial de su historia. Este año no se pudo y habrá que aceptarlo, pero más adelante la lucha debe seguir.