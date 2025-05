Lo que es cierto es que Luis Advíncula dejó de ser uno de los favoritos de los hinchas bosteros. Aunque ha sido una figura importante en campañas anteriores, su rendimiento reciente ha generado críticas tanto de la prensa como de los aficionados.

Encima, la mañana del miércoles 7 de mayo, en pleno entrenamiento en el predio de Ezeiza, complejo deportivo de Boca Juniors, Luis Advíncula sufrió un esguince en la rodilla derecha, lo cuál luego de la revisión médica correspondiente, se prevee que estará ausente por tres semanas.

Hasta la fecha, Advíncula ha disputado 13 partidos en la Liga Profesional Argentina, siendo titular en 7 ocasiones y entrando desde el banco en otras 6. Ha marcado 1 gol y proporcionado 1 asistencia. Aparte, suma 1 partido en Copa Argentina y otro más en la Copa Libertadores ante Alianza Lima. Sin embargo, su participación ha sido intermitente, y en varios encuentros ha sido suplente o no convocado, lo que refleja una pérdida de confianza por parte del saliente cuerpo técnico de Fernando Gago.

En el reciente empate 1-1 entre Boca Juniors y Tigre por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025, Luis Advíncula fue titular y su desempeño generó críticas tanto de la prensa argentina como de los aficionados xeneizes.

Puntajes Sofascore de Advíncula ante Tigres

Evaluación de medios argentinos y futuro

El diario Olé le otorgó una calificación de 4.5 puntos, destacando que perdió la marca de Joaquín Laso en el área, lo que permitió la asistencia para el gol del empate de Tigre. Además, señalaron que estuvo contenido en el primer tiempo y aportó poco en el segundo .

Por su parte, TyC Sports fue aún más crítico, calificando su actuación con un 2 y describiéndola como “desaparecido”, sin presencia ofensiva ni firmeza defensiva

Diego Mendoza, periodista que cubre Boca comentó a El Comercio sobre el desempeño del peruano. “Más allá de la lesión, Advíncula está sin confianza, tampoco es que el equipo lo ayude mucho, porque Boca no juega bien, tiene técnico interino, se fue Gago. En todo el año no fue bueno la temporada para Advíncula. Está sin confianza, no va al ataque y cada vez que iba hacia adelante, da pase y no encara como antes”, afirmó el comunicador argentino.

Asimismo, Nicolás Migliavacca, de Diario Olé, también le contestó a DT El Comercio por la actualidad del peruano. “Su nivel es bajo como todo Boca. Pero así y todo mantuvo la mayoría de las veces su lugar, quizás con más competencia con Blondel que en otras ocasiones. Bajo su rendimiento a la par de varios jugadores. Podemos decir que no es el Advíncula que ha ganado partidos por ejemplo”, comentó

Por otro lado, Luis Advíncula tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que aún tiene tiempo para revertir su situación en Boca Juniors . Sin embargo, la competencia por el puesto y las críticas constantes hacen que su continuidad en el equipo esté en duda. Su experiencia y trayectoria podrían ser claves para recuperar su nivel, pero necesitará mejorar su rendimiento y superar los obstáculos físicos que enfrenta.

